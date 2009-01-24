Продвижение в поисковиках сайта предприятия

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок372 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно продвижение в топ10 Яндекса по определённым запросам.

Сайт - http://prokkm.ru (автоматизация предприятий, кассовые аппараты и прочее).

Запросы прилагаю в файле Excel, там же сразу ссылки на их wordstat.

Плачу деньги в рублях - соответственно, Яндекс или WMR. Если в Питере - возможна личная встреча и оплата на руки.

Есть опыт на веблансере с обманом, поэтому плачу только по результату. Я - человек честный, и найти меня труда не составляет, хотя бы даже через само предприятие.

От вас требуется - цены, сроки, опыт. В дальнейшем также желательны советы по общей оптимизации сайта (чтобы посетители делали заказы). Ещё надо подумать над кампанией в Директе.

Есть и другие конкретные проекты. Хотелось бы найти человека, с которым буду работать постоянно.

Пишите здесь предложения.

15 лет назад
Ultraspanker
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов