"Белое" поднятие тИЦ

Есть сайт с тИЦ=0 - 20 и PR = 1-2.

Необходимо поднять оба параметра, при этом так, чтобы полученные значения тИЦ и PR сохранились на длительный срок. Без покупки ссылок в SAPE, Mainlink и им подобных (т.е. платить за поддержку тИЦ на нужном уровне каждый месяц крайне нежелательно). Только регистрация в каталогах, статьи в каталогах статей, посты в блогах и другие (по возможности "чистые") методы.

Пишите, на какое значение реально поднять тИЦ/PR с нуля, за какой срок вы гарантируете увеличение тИЦ/PR до этих значений и сколько это будет стоить.

P.S. Сайтов, которые нужно поднять, несколько. Исполнителя, который сделает наиболее интересное предложение, ждет долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

P.P.S. Предоплату даю только после первых (пусть и минимальных) результатов. То есть, сначала исполнитель должен продемонстрировать, что он способен поднять тИЦ хоть на 10 пунктов, и только после этого я перевожу предоплату. Прошу прощения за подобные меры - мне приходится вводить их из-за большого количества недобросовестных исполнителей.