"Белое" поднятие тИЦ

Надо продвинуть сайт "www.londonvideoconferencing.co.uk (www.bridgesvc.com)" на верх Google по поисковым словам "london video conferencing" и "london video conference" и поддержание его на верху. Ждем предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с тИЦ=0 - 20 и PR = 1-2.
Необходимо поднять оба параметра, при этом так, чтобы полученные значения тИЦ и PR сохранились на длительный срок. Без покупки ссылок в SAPE, Mainlink и им подобных (т.е. платить за поддержку тИЦ на нужном уровне каждый месяц крайне нежелательно). Только регистрация в каталогах, статьи в каталогах статей, посты в блогах и другие (по возможности "чистые") методы.
Пишите, на какое значение реально поднять тИЦ/PR с нуля, за какой срок вы гарантируете увеличение тИЦ/PR до этих значений и сколько это будет стоить.
P.S. Сайтов, которые нужно поднять, несколько. Исполнителя, который сделает наиболее интересное предложение, ждет долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
P.P.S. Предоплату даю только после первых (пусть и минимальных) результатов. То есть, сначала исполнитель должен продемонстрировать, что он способен поднять тИЦ хоть на 10 пунктов, и только после этого я перевожу предоплату. Прошу прощения за подобные меры - мне приходится вводить их из-за большого количества недобросовестных исполнителей.
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