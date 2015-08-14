Дроздовский Михаил
Профессиональные знания -
Unix:
PHP - написание интернет-приложений
Perl - написание интернет-приложений
C, C++ - написание приложений, в т.ч. сложных распределенных структур
C++ - написание интернет-приложений
MySQL - высокий уровень
Oracle, Postgres SQL- высокий уровень
Windows:
Microsoft.NET (C#, VB) - написание распределенных бизнес-приложений
MS SQL Server (7 - 2000) - проектирование и реализация баз данных
ASP.NET - реализация веб-сервисов и веб-приложений
Имею большой опыт работы с ADO.NET и .NET Remoting
Опыт работы - 4 года. Имею статус MCP (Microsoft Certified Professional). Среди выполненных работ - интернет-магазины, аукционы, большие распределенные системы.
Последние работы можно посмотреть на моем сайте.
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