mcp

Михаил mcp

 
33 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Дроздовский Михаил

Профессиональные знания -

Unix:

PHP - написание интернет-приложений

Perl - написание интернет-приложений

C, C++ - написание приложений, в т.ч. сложных распределенных структур

C++ - написание интернет-приложений

MySQL - высокий уровень

Oracle, Postgres SQL- высокий уровень

Windows:

Microsoft.NET (C#, VB) - написание распределенных бизнес-приложений

MS SQL Server (7 - 2000) - проектирование и реализация баз данных

ASP.NET - реализация веб-сервисов и веб-приложений

Имею большой опыт работы с ADO.NET и .NET Remoting

Опыт работы - 4 года. Имею статус MCP (Microsoft Certified Professional). Среди выполненных работ - интернет-магазины, аукционы, большие распределенные системы.

Последние работы можно посмотреть на моем сайте.

PHPMySQLOraclePerl
Портфолио
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