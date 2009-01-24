Размещение ссылок в тематических каталогах, сайтах

Размещение ссылок на сайт рыболовно-охотничей базы на сайтах и каталогах следующих тематик:

рыбалка

охота

российский туризм

активный отдых

порталы Волгоградской и Тамбовской областей, имеющие вышеперечисленные разделы.

Не интересуют каталоги включенные в автопрогон.ру и схожие системы.

Работа заключается в подборе сайтов и переписке с владельцами, не требует специальных навыков. В случае желания владельца сайта, на котором предполагается размещение ссылки, может быть размещена обратная ссылка на сайте рыболовной тематики с высоким пр и тиц.

В качестве результата принимается: размещенная ссылка. Первоначальный заказ 100 ссылок.

Хороший русский язык исполнителя приветствуется.

В заявке на выполнение работ прошу указать стоимость за 100 размещенных ссылок.

Возможна частичная предоплата.

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