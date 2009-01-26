Продвижение сайта в top Google

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок231 просмотр
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TЗ - продвинуть сайт http://yakov.dp.ua в top Google как можно выше (ua,ru,com) по ключевой фразе: доставка ebay

Проспамтесь о сроках, методах и ценах.

Буду выбирать.

PS В настоящий момент сайт активно участвует в системе SAPE

15 лет назад
dnepryanin
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад