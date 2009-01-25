Поднять ТИЦ от 100 и выше.

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок191 просмотр
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Поднять ТИЦ от 100 и выше.

Сайт не должен попасть в бан за такую накрутку, по этому этот вопрос самый главный.

ТИЦ не должен падать, примерно, на протяжении 6 месяцев.

Оплата должна дыть единоразово.

Покупки ссылок на Sape не интересуют

Оплата по факту (уже обманул один человек на этом сайте).

Или пишите свои варианты!

САЙТ: HTTP://WWW.ENCORD.RU

15 лет назад
ZEOS-
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
vseprodam
Виктор 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$150
30 дней