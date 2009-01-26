Долгосрочное сотрудничество по продвижению.

Новый сайт знакомств, нулевой цикл продвижения. Необходимо активное привлечение посетителей на сайт. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мы ищем фрилансера на долгосрочное сотрудничество по про продвижению.
У нас на подходе несколько разных клиентов, поэтому хотелось бы узнать сколько будет стоить продвижение например по следующим запросам:
1. Есть запросы под конкретный город: например по туризму "Турфирмы Хабаровска", "туризм в Хабаровске" и т.д.
Здесь могут быть разные города Дальнего Востока, наиболее частые это Хабаровск, Уссурийск, Комсомольск-на-амуре, Благовещенск, или может быть весь ДВ. Также интересует насколько возможно выполнить продвижение для нескольких городов сразу?
2. Есть более сложные по России. Могут быть запросы из 1-2х слов.
Например сейчас есть конкретный проект со следующеми ключевыми словами: Гидроизоляция, Гидроизол ПБК, Гидроизол Кипер, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляция кровли, Ремонт кровли, Антикоррозионая обработка металла, Антикоррозионая обработка древесины, Гидроизоляция швов, Гидроизоляция трещин.
При этом сайт компании выполнен полностью на флэш. Можете ли вы гарантировать продвижение такого сайта?
3. Также есть конкретная работа по продвижению турфирмы по России с запросами: Отдых в Тайланде, туры в Тайланд, а также по названиям отелей Тайланда, чтобы они появлялись тоже.
Интересуют цены, сроки, методы работы, этапы работы. Естественно интересуют только "белые" методы. Так как многие фрилансеры работают по абсолютно разным схемам, пишите подробно: Метод - цена - срок - польза от данного метода.
Так же обязательно укажите уже выполненные работы в этой сфере. Надеемся, найти фрилансеров на постоянное сотрудничество.
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