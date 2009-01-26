Отбор англоязычных сайтов-социальных закладок

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки181 просмотр
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Работа по поиску и отбору англоязычных сайтов-социальных закладок.

Я даю список из сайтов-закладок, требуется из него отобрать нужные мне по следующим критериям:

- только рабочие ОБЩЕТЕМАТИЧЕСКИЕ англоязычные сервисы

- только сервисы социальных закладок, никаких digg-подобных сервисов

- ссылки с сайта должны быть dofollow

- ссылки должны быть прямыми, без редиректа

- PR у главной минимум 3.

Оплата за каждый найденный сайт.

Ваши предложения будут скрыты от остальных пользователей.

Указывайте цену за каждый найденный сайт.

В личку не пишите, оставляйте icq для связи.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
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