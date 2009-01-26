Поисковая оптимизация форума

Здравствуйте. Мы ищем фрилансера на долгосрочное сотрудничество по про продвижению. У нас на подходе несколько разных клиентов, поэтому хотелось бы узнать сколько будет стоить продвижение например по следующим запросам: 1. Есть запросы под конкретный город: например по туризму ...