Экологическая тема

Требуется проведение широкомасштабной рекламной компании, в связи с чем требуется медиаплан; банерная реклама. Что касается тематик, то это сайты по следующим отраслям: Алкогольная продукция Слабоалгогольные напитки Безалгогольные напитки Соки Кондитерские изделия Молочные продукты Полуфабрикаты Заморозка Снеки Чай/кофе Возможно Вы сможете порекомендовать что-то ещё, напоминаю, что нас ...