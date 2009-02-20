Экологическая тема

Требуется проведение широкомасштабной рекламной компании, в связи с чем требуется медиаплан; банерная реклама. Что касается тематик, то это сайты по следующим отраслям: Алкогольная продукция Слабоалгогольные напитки Безалгогольные напитки Соки Кондитерские изделия Молочные продукты Полуфабрикаты Заморозка Снеки Чай/кофе Возможно Вы сможете порекомендовать что-то ещё, напоминаю, что нас ...
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Требуется написание экологических статей.
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