Придумать название для cоциальной сети

Привет. Нужен грамотный копирайтер, который сможет написать контент для сайта. Тематика: штукатурные работы, отделочные работы. Нужно написать ~ 9-11 страниц (от 4 тыс. символов). В заявках указываем Сумму/Сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать название не более 5 символов, звучное , которое легко запомнить. Направленность сети - b2c.
такие например как Dekoz.ru
название в зоне .ru
и оно не обязательно должно содержать смысл, но и со смыслом подойдет.
Для тех у кого с момента регистрации на данном сайте не прошло 1 мес : сразу варианты в ЛС и только за отзыв.
Просьба писать ваши варианты в комментариях/в приват. Предложения личной работы не рассматриваются (конкурс!)
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