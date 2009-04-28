Придумать название для cоциальной сети

# 1 — $

Придумать название не более 5 символов, звучное , которое легко запомнить. Направленность сети - b2c.

такие например как Dekoz.ru

название в зоне .ru

и оно не обязательно должно содержать смысл, но и со смыслом подойдет.

Для тех у кого с момента регистрации на данном сайте не прошло 1 мес : сразу варианты в ЛС и только за отзыв.

Просьба писать ваши варианты в комментариях/в приват. Предложения личной работы не рассматриваются (конкурс!)