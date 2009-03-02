Рерайт для сайта

$20
КопирайтингЗавершен3 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен рерайт для сайта spasibovam.ru

20 статей.

Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков).

Тематики статей смотрите в меню слева.

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи и тематика статьи (список тематик см. выше). Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п.). У источника/оригинала статьи желательна хотя бы одна картинка по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

При выборе исполнителя предпочтение буду отдавать тому, у кого есть аналогичный опыт.

15 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Smeshka
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$20
2 дня
Работа мне понравилась!
Заказчик надежный. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Написать статью

    Написать статью, посвященную 15-летию банка. Можно на основе статьи, которую написали на 14-летие...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название для cоциальной сети

    $20

    Придумать название не более 5 символов, звучное , которое легко запомнить. Направленность сети - b2c. такие например как Dekoz.ru название в зоне .ru и оно не обязательно должно содержать смысл, но и со смыслом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо написать контент для сайта

    Привет. Нужен грамотный копирайтер, который сможет написать контент для сайта. Тематика: штукатурные работы, отделочные работы. Нужно написать ~ 9-11 страниц (от 4 тыс. символов). В заявках указываем Сумму/Сроки

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Продвижение в интернете сайта по недвижимости

    Требуется продвижение в интернете сайта по недвижимости Не предлагать рассылку спама и посты на форумах - нужна постоянная работа. Что нужно делать, с минимальным вложением денег: рерайт,пресс-релизы, участие в конференциях, работа на форумах, связь с ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написати відгук на статтю

    В неті появилась стаття де описується безнадійність будівельної справи. В цій статті проглядається мета пошкодити будівельній галузі з метою ще більше усугубити проблеми будівельників. Потрібно спростувати статтю і розмістити свою статтю в інтернеті. Вкажіть орієнтовну вартість ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание рецензий

    Порталу о рок-музыке www.cityrock.ru требуются люди, пишущие свои отзывы, рецензии на музыкальные альбомы, группы, концерты. От Вас добросовестное отношение, если нам понравится Ваша работа - продолжим сотрудничество на основе сдельной оплаты (пропорционально развитию портала и качеству ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Экологическая тема

    Способ оплаты только yandex. Фрилансеры только Россия. Требуется написание экологических статей. Т.к. темы связаны с модой , здоровьем, и женской тематикой - предпочтение отдается женщинам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад