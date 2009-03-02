Требуется копирайтер для написания 10 статей по баннерной рекламе. Все вопросы и предложения отправлять на [email protected] Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайт для сайта spasibovam.ru
20 статей.
Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков).
Тематики статей смотрите в меню слева.
Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.
Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи и тематика статьи (список тематик см. выше). Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п.). У источника/оригинала статьи желательна хотя бы одна картинка по теме статьи.
Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.
По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.
При выборе исполнителя предпочтение буду отдавать тому, у кого есть аналогичный опыт.
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