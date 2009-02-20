Небольшая статья под оптимизицию.

Здравствуйте.

Нужна помощь в написании 1 статьи 1000 знаков ( не больше, не меньше) на тему "Постельное белье" для интернет-магазина. Статья под оптимизацию, ключи, адрес и четкое ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.

Пожалуйста, предлагайте свои услуги, если у Вас есть примеры работ в данном направлении и умение писать интересные рекламные статьи под оптимизацию. Не забывайте, что вместе с продажей статьи, вы продаете и авторское право на нее нашему магазину, в портфолио не идет, уникальность 100%.

Работа пробная, если понравится, периодически будем обращаться.

Стоимость 4/1000 без пробелов, оплата - или Вебмани, или прямой платеж на баланс Веблансера.

Спасибо.

Спасибо всем, кто откликнулся.