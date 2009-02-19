Разработка статусов

Требуется написать прохождение к недавно вышедшей игре Drakensang: The Dark Eye, созданной в Германии. Руская версия игры еще не вышла. Необходимо написать прохождение этой игры. Пример выкладываю.Плачу не более 15-20$ в зависимости от скорости и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать статусы для форума (по логике "гость - новичок-местный-знаток-эксперт-ветаран и т.д.), всего 8 ступеней
То есть - подобрать оригинальные синонимы, можно - связанные с игровой тематикой.
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