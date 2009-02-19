Разработка статусов

$3
КопирайтингЗакрыт19 заявок814 просмотров
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#1$

Необходимо придумать статусы для форума (по логике "гость - новичок-местный-знаток-эксперт-ветаран и т.д.), всего 8 ступеней

То есть - подобрать оригинальные синонимы, можно - связанные с игровой тематикой.

15 лет назад
aswe
Россия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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