Нужны две статьи для en.wikipedia.org на английском языке: первая на тему Auto Business, пункты: обзор автобизнеса в мире, в Америке и Канаде в частности, общая ситуация и тенденции, современна кризисная ситуация, прогнозы и аналитика; вторая тема похожая Used Cars в мире, Used Cars Canada в Канаде. Обязательное использование официальной статистики и анализа официальных государственных ресурсов. Статья должна быть не только познавательной но и интересной для чтения. Писать только обладателей портфолио. Спасибо