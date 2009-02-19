Наполнение англоязычных блогов

Доброго времени суток. Задачи следующие: 1. Придумать новое имя нашей компании (Нэйминг) 2. Нарисовать логотип ВНИМАНИЕ: 1.Это конкурс!!!! Не надо делать предложения и потом толкать мне что вы профессионал и работаете по предоплате... мне все равно кто вы и ...