Придумать название домена

# 1 — $

Для портала по недвижимости (обязательно в название любого из слов: home, realty, real, dom), для автопортала (обязательно в название любого из слов: auto, trans, avto), для портала вакансий (обязательно в название любого из слов: job, rabota). Приставка к этим словам не более 5 букв, можно разделять дефисом, но не желательно