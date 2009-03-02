Нейминг компании

$30
КопирайтингЗавершен35 заявок1711 просмотров
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#1$

Придумать название для фирмы.

ТЗ прикреплено.

15 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
Надежда молниеносно справилась с поставленым заданием в конкурсе нейминг компании и выдала замечательный результат. Очень талантливый исполнитель - Человек, выполнила не только качественно задание, но и помогла идеями и хорошими советами. Всегда на связи с клиентом. ___________________________________________________________________________________________________ Советую Всем кто действительно желает чтобы его задание было выполнено на высшем уровне обращаться к Надежде Рязановой.
Отличный заказчик, по такому грамотно составленному техзаданию грех было не придумать оригинальное и подходящее имя для магазина по продаже мужского белья. От души желаю процветания вашему бизнесу и... новых грандиозных идей и проектов.
Заявки фрилансеров
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
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