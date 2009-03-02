Нейминг компании

Работа заключается в написании отзывов к своим товарам. У каждого из нас наверняка есть чайник, микроволновка, пылесос, мобильный телефон, компьютер и т.д. на который Вы могли бы написать обзор, исходя из своего опыта использования. Интернет-магазин готов покупать ...
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Придумать название для фирмы.
ТЗ прикреплено.
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