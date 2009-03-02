Надежда молниеносно справилась с поставленым заданием в конкурсе нейминг компании и выдала замечательный результат. Очень талантливый исполнитель - Человек, выполнила не только качественно задание, но и помогла идеями и хорошими советами. Всегда на связи с клиентом. ___________________________________________________________________________________________________ Советую Всем кто действительно желает чтобы его задание было выполнено на высшем уровне обращаться к Надежде Рязановой.