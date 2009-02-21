Написать обзоры к бытовой технике

Доброго времени суток. Задачи следующие: 1. Придумать новое имя нашей компании (Нэйминг) 2. Нарисовать логотип ВНИМАНИЕ: 1.Это конкурс!!!! Не надо делать предложения и потом толкать мне что вы профессионал и работаете по предоплате... мне все равно кто вы и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа заключается в написании отзывов к своим товарам.
У каждого из нас наверняка есть чайник, микроволновка, пылесос, мобильный телефон, компьютер и т.д. на который Вы могли бы написать обзор, исходя из своего опыта использования.
Интернет-магазин готов покупать такие обзоры.
Обязательное условие, вещь должна быть Ваша, обзорная статья тоже, а не содранная с чужих сайтов.
Оплата, до 50 у.е. в зависимости от качества исполнения.
Подробнее можно на сайте почитать:
http://ibuy.com.ua/cgi/book.cgi?event=7775
Регистрируйтей и начинайте писать.
P.S.
Вопрос:
- Возможно ли перечисление средств на кошелек Web Money???
Ответ:
- Нет, это невозможно. Начисление проводится только купонами. Если Вам интересно продать статью за деньги, а потом купить товар в другом магазине и опять нам продавать статью за деньги, мы идем разными дорогами. Нам интересно, чтобы Вы писали отзывы на наши товары, получали и реализовывали купоны опять же на наши товары, после чего продолжали писать отзывы, советуя или отговаривая других покупателей, и замыкать круговорот. Сейчас в нашем ассортименте в наличии, насчитывается около 10000 товаров, практически всех товарных групп. И зачем где-то искать заработок на 2-5 у.е., потом искать где тратить, если все это можно делать в одном месте и покупать товары с 10-50% скидкой?
Цена запрашиваемая Вами за 1000 знаков роли не играет, и назначается исключительно администрацией магазина. Нам не нужны отзывы высосаные из пальца на тысячу или две знаков. Мы покупаем не красивые статьи, а опыт использования. Если Вам нечего сказать по своему товару, нет смысла и пытаться. Сама статья, это всего лишь инструмент к дальнейшему зарабатыванию. На вашей статье будет висеть кнопка купить и при совершении покупки, автор будет получать вознаграждение за свой опыт, а не за красивые слова и ре-райты. А чтобы появилась эта кнопка купить, нужно постараться написать статью так, чтобы за нее проголосовало большинство пользователей, и чем выше она висит, тем больше Ваших покупателей будет.
Наша цель не получить уникальный контент, чтобы торговать ссылками. А создать сообщество покупателей определенного товара, чтобы они могли общаться между собой и делиться опытом.
Если Вы посчитаете оплату слишком низкой для Вашего уровня копирайта, в любой момент сможете убрать свой обзор с сайта и попытаться найти на него другого покупателя. Наверняка, купить обзор об электрочайнике или пылесосе уже выстроилась целая очередь :)
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