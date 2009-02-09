Эффективное управление персоналом

КопирайтингЗавершен6 заявок301 просмотр
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Необходимо написать обзор методов управления персоналом с помощью системы LeaderTask. Иллюстрированные примеры, как именно применять способы в программе LeaderTask для управления сотрудниками. Сайт программы по управлению персоналом - www.leadercommand.ru. ВАЖНО: использовать тексты/иллюстрации с сайта - нальзя! Новый обзор с вашими скриншотами, комментариями и т.д.

15 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
HappyClover
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$21
1 день
Андрей создал впечатление толкового копирайтера, умеющего быстро разбираться в предметной области. 10 баллов!
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