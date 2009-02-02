Статья для сайта

Статья для создаваемого сайта -програмное обеспечение для бухгалтерии и бухгалтера. 1500 знаокв. Показать необходимость использования ПО, создания с помощью ПО БД, возможность экспорта импорта этой БД, облегчение работы с формированием документов и т.д. Необходимо вывести ее из раздела тезнических приблизив к художественному тексту. Статьи из инета не нужны. Допускаю значительную компиляцию из трех - четырех статей. Только WMZ. В личку прошу НЕ писать.