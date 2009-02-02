Статья для сайта

$7
КопирайтингЗавершен15 заявок338 просмотров
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Статья для создаваемого сайта -програмное обеспечение для бухгалтерии и бухгалтера. 1500 знаокв. Показать необходимость использования ПО, создания с помощью ПО БД, возможность экспорта импорта этой БД, облегчение работы с формированием документов и т.д. Необходимо вывести ее из раздела тезнических приблизив к художественному тексту. Статьи из инета не нужны. Допускаю значительную компиляцию из трех - четырех статей. Только WMZ. В личку прошу НЕ писать.

15 лет назад
olva
Олег 
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$7
1 день
Сатья написана быстро, с пониманием задачи, на минимальной информации. Всегда на связи. Очень рекомендую.
Честный и платежеспособный работодатель:) Всегда на связи, для работы предоставляет все, что нужно:) Рекомендую.
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