Придумать концепцию форума. Стратегию развития.

Цель обращения: Целью обращения является привлечение внимания нотариуса к нашему обращению с предложением о сотрудничестве. Стоит уделить внимание в первую очередь удобству сотрудничества, а не например возможностью получения материального вознаграждения (другими словами мы не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать оригинальную идею / концепцию форума.
Форум нужен только серьезный!
ИСКЛЮЧЕНЫ тематики и направления аля:
"варез", "эротика", "скачать клипы", глупые и дешевые "приколы" сосущих пиво подростков... и прочая попса, дешевизна и малолетство по духу содержания.
Аудитория - рунет.
Хочется видеть не похожее ни на что остальное, как по идее так и по содержанию (в дальнейшем по оформлению и дизайну, но это отдельный конкурс).
В тоже время задача, чтобы ниша была максимально потенциально посещаемой. Будущие предполагаемые темы и в целом всё направление форума должно быть рассчитано (предполагать) самую широкую, морально и духовно взрослую и зрелую аудиторию страны.
! РАССМАТРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО предложения, содержащие:
- подробное описание видения концепции и идеи форума
- предложение по разделам будущего форума (не менее 20)
- стратегию развития
Ну и в целом, чем полнее, образнее, понятнее Вы изложите все эти мысли, чем интереснее будет Ваша идея, тем больше шансов победить конкурс... И ГЛАВНОЕ, иметь отношение к форуму и его развитию в дальнейшем. Не скупитесь на идеи и предложения. Достойные в долгу не останутся.
ВАЖНО!
Уже сейчас будет формироваться список модераторов форума. Вместе с предложением оригинальной идеи, если при этом у Вас будет и четкое, стратегическое видение развития форума, то у Вас есть абсолютно все шансы стать модератором крупного российского форума или одного из его разделов, со всеми вытекающими плюсами.
Еще раз подчеркиваю. Идея должна обязательно предполагать в будущем очень сильный и высоко посещаемый форум.
Намерения по развитию самые серьезные.
Цену за выши мысли указывайте сами. Надеюсь на разумные пределы и главное на соответсвие цены и содержания.
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