Придумать концепцию форума. Стратегию развития.

# 1 — $

Нужно придумать оригинальную идею / концепцию форума.

Форум нужен только серьезный!

ИСКЛЮЧЕНЫ тематики и направления аля:

"варез", "эротика", "скачать клипы", глупые и дешевые "приколы" сосущих пиво подростков... и прочая попса, дешевизна и малолетство по духу содержания.

Аудитория - рунет.

Хочется видеть не похожее ни на что остальное, как по идее так и по содержанию (в дальнейшем по оформлению и дизайну, но это отдельный конкурс).

В тоже время задача, чтобы ниша была максимально потенциально посещаемой. Будущие предполагаемые темы и в целом всё направление форума должно быть рассчитано (предполагать) самую широкую, морально и духовно взрослую и зрелую аудиторию страны.

! РАССМАТРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО предложения, содержащие:

- подробное описание видения концепции и идеи форума

- предложение по разделам будущего форума (не менее 20)

- стратегию развития

Ну и в целом, чем полнее, образнее, понятнее Вы изложите все эти мысли, чем интереснее будет Ваша идея, тем больше шансов победить конкурс... И ГЛАВНОЕ, иметь отношение к форуму и его развитию в дальнейшем. Не скупитесь на идеи и предложения. Достойные в долгу не останутся.

ВАЖНО!

Уже сейчас будет формироваться список модераторов форума. Вместе с предложением оригинальной идеи, если при этом у Вас будет и четкое, стратегическое видение развития форума, то у Вас есть абсолютно все шансы стать модератором крупного российского форума или одного из его разделов, со всеми вытекающими плюсами.

Еще раз подчеркиваю. Идея должна обязательно предполагать в будущем очень сильный и высоко посещаемый форум.

Намерения по развитию самые серьезные.

Цену за выши мысли указывайте сами. Надеюсь на разумные пределы и главное на соответсвие цены и содержания.