Написание обращения к Нотариусу.

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Цель обращения: Целью обращения является привлечение внимания нотариуса к нашему обращению с предложением о сотрудничестве. Стоит уделить внимание в первую очередь удобству сотрудничества, а не например возможностью получения материального вознаграждения (другими словами мы не хотим заманить нотариуса предложив ему небольшие деньги «комиссии» от каждой предоставленной услуги, а хотим сказать что сотрудничество приведет к качественным услугам в первую очередь нотариуса перед его клиентами).

- Метод обращения: Обращение к нотариусу осуществляется путем обращения к нему при помощи письма. Таким образом, перед нами стоит задача сделать это письмо минимально объемным и максимально насыщенным информацией, нужной информацией! Не стоит «лить» много «воды». Нужно заинтересовать нотариуса.

Диспозиция: Данное обращение связано с внесением в законодательство о нотариате изменений в соответствии с которым клиент при обращении к нотариусу за его услугой в предусмотренных законом случаях (думаю не стоит объяснять нотариусу в каких) должен предоставить извлечение (ВИТЯГ) из государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получение извлечения занимает определенное время и в течении этого времени клиент (нотариуса) может обратиться к другому нотариусу (например пошел за извлечением и по дороге в департамент государственной регистрации или непосредственно возле него зашел к другому нотариусу, таким образом «клиент потерян» и доход тоже).

Структура: На наш Взгляд обращение должно выдержать следующую структурную форму:

- приветствие;

- О нас (о нашей фирме). Т.е . мы юрид. Фирма которое опред. время на рынке юруслуг. оказывает услуги))

- Проблема получения из гос. Реестра, описана в диспозиции. Проблема не в том что сложно получить а в том что клиенты уходят.

Схема такая, клиент приходит к нотариусу, нотариус не отправляет его за извлечением, а принимает документы у клиента и назначает время сделки, например через день, а мы в течении этого дня получаем извлечение и передаем его нотариусу, таким образом и мы и нотариус довольны.

- если как-то можно, если это корректно нужно сказать что стоимость всего X, из которых расходов Y, услуги Z. Мы готовы отдать 50 %, но не стоит ставить это на первое место и даже на второе.

Форма: данное обращение будет помещено на фирменный бланк нашей компании.