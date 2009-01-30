Рерайт. Срочно

В общей сложности будет заказано не менее 250 описаний категорий товаров для интернет-магазина. Каждое описание должно состоять из ~1000 символов, быть понятным и легким в чтении, а также содержать в себе ключевые слова, которые я предоставлю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужен рерайт по следующим тематикам:
gps карты
windows
антивирус касперского
На каждую нужно статью - 2500-3000 символов. Исходники Ваши. Нужны ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЕ тесты после рерайта. Будем строго проверять.
нужно к 17-30 мск сегодня
Оплата 1$ за 1000 зн с проб
Возможно 2-3 исполнителя.
В приват не писать, в асю не стучать - сразу игнор!!! Оставляем предложения ниже. Стоимость окончательная.
Жду...
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