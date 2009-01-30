Рерайт. Срочно

Добрый день. Нужен рерайт по следующим тематикам:

gps карты

windows

антивирус касперского

На каждую нужно статью - 2500-3000 символов. Исходники Ваши. Нужны ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЕ тесты после рерайта. Будем строго проверять.

нужно к 17-30 мск сегодня

Оплата 1$ за 1000 зн с проб

Возможно 2-3 исполнителя.

В приват не писать, в асю не стучать - сразу игнор!!! Оставляем предложения ниже. Стоимость окончательная.

Жду...