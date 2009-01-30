Рерайт. Срочно

$50
КопирайтингЗавершен9 заявок376 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужен рерайт по следующим тематикам:

gps карты

windows

антивирус касперского

На каждую нужно статью - 2500-3000 символов. Исходники Ваши. Нужны ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЕ тесты после рерайта. Будем строго проверять.

нужно к 17-30 мск сегодня

Оплата 1$ за 1000 зн с проб

Возможно 2-3 исполнителя.

В приват не писать, в асю не стучать - сразу игнор!!! Оставляем предложения ниже. Стоимость окончательная.

Жду...

15 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранные исполнители
night-bird
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Илона отлично справилась с задачей! Все вовремя и качественно! Непременно продолжу сотрудничество! Рекомендую!
Очень приятный заказчик! Четкое задание, конструктивное общение, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Mariska_Veres
Марина 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$2
1 день
Марина отлично справилась с заданием! Все четко, качественно и вовремя! Буду обращаться и дальше! Рекомендую!
Отличный заказчик. Общаться приятно. Все по делу и конкретно. Оплата быстрая. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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