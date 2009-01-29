Нужно составить ТЗ

КопирайтингЗакрыт10 заявок221 просмотр
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Нужно составить ТЗ для интернет казино!ТЗ зделать по сайту http://www.goldfishka.com/,

Пишим сроки и стоимость

15 лет назад
1971
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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