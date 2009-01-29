Наполнение для сайта по автоперевозкам

$50
КопирайтингЗакрыт34 заявки349 просмотров
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Необходимо написать тексты для следующих разделов :

1. О компании

3. Услуги

а) -офисный переезд

b) -квартирный переезд

c) -дачный переезд

d) -упаковочный материал

е) -транспорт

f) -складское хранение (временное)

g) -такелажные работы

4. цены и сроки

5. наши клиенты

6. гарантия и ответственность

7. служба контроля качества

8. партнеры

9. контакты

на основании:

- информационного письма

- информация о транспорте и расценки

15 лет назад
WindowZ
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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