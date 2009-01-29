Наполнение для сайта по автоперевозкам

Требуется придумать название для антивируса, который будет продаваться на западных рынках для Windows. Название должно быть англоязычным, запоминающимся, уникальным, связанным с антивирусной тематикой. Антивирус первой версии обладает стандартным функционалом для программ подобного класса. В наличии: - Антивирусный сканер ...