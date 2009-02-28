Написание пресс-релизов на англ.

КопирайтингЗавершен7 заявок346 просмотров
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Необходимо написать пресс-релиз на англ. по тематике уникальной соц. сети!

Предпочтение будет отдано человеку, который имеет опыт(и соответственно базу) публикации в заграничных сми(интернет/бумага)

Цена договорная. Наличие отзывов обязательно!

Возможна постоянная работа.

15 лет назад
mailtodemon
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SergejFomin
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$1
10 дней
Хороший человек. Сделал все грамотно.
Хороший заказчик, обязательства выполняет. Постоянно выходит на связь.
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