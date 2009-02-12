Вести и поддерживать группу в контакте и дневник

Есть группа в контактах,есть дневник на мейлах.Все это создано,что пропиарить на этих социальных серверах профессионального фотографа.У меня нет времени этим заниматься.Я предлагаю тем,кто и так по 2-3 часа сидит в интернете,заниматься этим за меня.

Я даю темы,новые материалы и обновления.

Ваша задача все это вести,приглашать в группу людей,а в дневнике соответственно болтать с другими и дружить.

Все просто)

Плачу раз в неделю