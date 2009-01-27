Требуются рерайт/копирайт

Продоваемый текст (коммерческое предложение) Написание 40 уникальных статей (от 400 до 3000 симв) Копирайт 10 популярных статей Тексты для социальных сетей (для отправки пользователям) Все это для сайта www.salennov.ru, тематика скидки, акции, распродажи Нижнего Новгорода Тексты должны быть SEO оптимизированные! Стоимость? Сроки? ICQ ...
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Требуется рерайтеры/копирайтеры для сайта http://newsware.su
Тематика сайта: компьютерные новости.
Основной задачей будет создание качественного рерайта/копирайта.
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