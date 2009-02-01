Связь, навигация.

$100
КопирайтингЗавершен23 заявки370 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны 9 статей по темам: радиосвязь, gps-навигация и эхолоты (по 3 статьи на каждую тему).

-качественный рерайт

-интересные и технически грамотные

-в среднем 5000 знаков каждая

-2-4 картинки на статью

ps исходный материал по темам ищете сами

В личку не писать! Предложения с итоговой ценой размещайте в сам проект.

15 лет назад
tokareff
Алексей 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Gradomir
Олег 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$70
3 дня
Работа была в оговоренный срок, статьи на выходе получились грамотные и уникальные. Рекомендую!
Очень хороший заказчик, своевременно оплатил работу!))
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