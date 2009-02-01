Связь, навигация.

Требуется придумать название домена для интернет-магазина VIP, подарков, бизнесс сувеноров и т.д. Обязательное условие - домен должен быть свободен и находиться в зоне .ru Приставки VIP и т.д. можно использовать, дифисы не допускаются. К определенному типу подарков привязывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 9 статей по темам: радиосвязь, gps-навигация и эхолоты (по 3 статьи на каждую тему).
-качественный рерайт
-интересные и технически грамотные
-в среднем 5000 знаков каждая
-2-4 картинки на статью
ps исходный материал по темам ищете сами
В личку не писать! Предложения с итоговой ценой размещайте в сам проект.
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