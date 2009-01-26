Требуется придумать название домена для интернет-магазина VIP, подарков, бизнесс сувеноров и т.д. Обязательное условие - домен должен быть свободен и находиться в зоне .ru Приставки VIP и т.д. можно использовать, дифисы не допускаются. К определенному типу подарков привязывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать текст письма для директ-маркетинга. Объем – 1 страница А4.
Откликнувшимся прошу озвучить стоимость работ, сроки, а так же представить примеры работ.
Работа разовая.
Дополнительно ищем сотрудника в данной области. Возможно дистанционное постоянное сотрудничество.
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