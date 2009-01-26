Написать текст письма для директ-маркетинга.

Подготовить статьи для е-mail рассылки, по теме «Способы и средства продвижения сайта в Интернете, сервисы» Необходимо обязательно включить примерные темы: 1) продвижение через соц.закладки; 2) через каталоги, с классификацией каталогов; 3) через статьи. Рассказать о других значимых ...