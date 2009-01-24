Необходим рерайт статей

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Здравствуйте.
Необходим рерайт большого количества статей, тематика "Сериалы".
От 500 до 1000.
Жду ваших предложений за 1000 символов.
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