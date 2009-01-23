Придумать имя домена

Нужно написать два оригинальных обзора интернет-магазинов, подчеркнуть особенности каждого. Выполнены статьи должны быть не сухим языком обзора, а живым, чтобы простому человеку захотелось что-то приобрести. Занимаются магазины продажей футболок. Объём каждого обзора - примерно 2000 знаков. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать доменное имя для новостного проекта в .ru или .com.
До пяти символов, никаких тире и числовых знаков.
Если понравятся несколько - куплю несколько. Писать в проект, сообщения другим не видны.
П.С. До "100$" - это не 100$. Максимум - это идеальный домен, коих мало.
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