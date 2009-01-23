Придумать имя домена

# 1 — $

Нужно придумать доменное имя для новостного проекта в .ru или .com.

До пяти символов, никаких тире и числовых знаков.

Если понравятся несколько - куплю несколько. Писать в проект, сообщения другим не видны.

П.С. До "100$" - это не 100$. Максимум - это идеальный домен, коих мало.