Необходимо написать статью

КопирайтингЗавершен43 заявки680 просмотров
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Необходимо написать статью - примерная тема "Имидж мероприятия(праздника)". Почему необходимо выбирать тот или иной ресторан, шоу итд для той или иной аудитории. Примерно так.

Статья должна больше походить на реферат или дипломную работу, чем на статью для сайта.

Статья 2000 - 3000 знаков.

15 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kolibry
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена точно в срок и на высоком уровне. Рекомендую всем. Спасибо!
Заказчик ответственный и серьезный человек, предоставил понятное тз, своевременно оплатил статью. Сотрудничеством осталась довольна!
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