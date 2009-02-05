Необходимо написать статью - примерная тема "Имидж мероприятия(праздника)". Почему необходимо выбирать тот или иной ресторан, шоу итд для той или иной аудитории. Примерно так.

Статья должна больше походить на реферат или дипломную работу, чем на статью для сайта.

Статья 2000 - 3000 знаков.