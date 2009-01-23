Тексты по стоматологии

Нужно наполнение для стоматологического контент-ресурса:

Терапия

Хирургия

Протезирование

Пародонтология

Эстетика

Каждый раздел содержит подразделы, примерно такие:

1. Описание заболеваний (или проблем или того, что улучшают - в случае, например, с эстетическое стомат.)

например:

- кариес

- пульпит

2. Методы лечения, сравнения (если есть альтернативные друг другу)

например:

- установка пломб

- лечение каналов

и т.п.

3. Как выбрать врача

описание подводных камней и моментов, на которые имеет смысл обратить внимание

Каждый материал - около 2-х тысяч знаков.

Т.е. всего получается примерно 5 направлений х 3 подраздела х 2 материала х 2тыс. = 60 тысяч знаков

Оплата - $3 за 1 тыс.

Требования к автору.

Умение писать локонично и емко, в популярной форме. Стиль - согласуем в начале работы. Обязательно свободное владение темой (профильное мед. образование). Если вы просто умеете хорошо писать на любую тему - к сожалению, нам не по пути.

Срок на весь объем - не более 1 месяца, с учетом промежуточных согласований.

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в предложении БОЛЬШАЯ просьба сразу прикреплять образцы ваших текстов по СТОМАТОЛОГИИ

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