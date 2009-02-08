12 текстов про посуточную аренду

КопирайтингЗавершен22 заявки827 просмотров
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Требуется автор 12-ти текстов про посуточую аренду. Глубокое знание темы не требуется - необходимы небольшие (1500-2000 знаков) статьи об общих моментах. При проверке основное внимание будет уделяться уникальности (поэтому нужен или копирайт уровня ниже среднего, или хороший рерайт) и грамотности, а не содержанию.

Необходимо будет употреблять в каждой статье ключевики - на выбор исполнителя, список предоставлю.

Срок - до конца января.

Стоимость всего проекта - 1000 рублей (приблизительно 50 рублей за тысячу знаков).

Оставляйте свои предложения только в проекте.

15 лет назад
astrajournal
39 летТунис
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$30
5 дней
Крайне качественная работа! Результатом я полностью удовлетворена, спасибо Эльвире за сотрудничество.
Работать с Александрой было приятно и спокойно. Вежливое общение, оплата в срок, понятные разъяснения по работе. Замечатальный заказчик!!!
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