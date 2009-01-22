Текст для рассылки по доскам объявлений

КопирайтингЗакрыт24 заявки384 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны тексты с описанием сайта для рассылки в каталоги.

Указывайте стоимость ваших услуг.

15 лет назад
marinadvs
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание новостей

    Сайт на игровую тематику(компьютерные игры). В день нужно публиковать 2-3 новости. каждая 5 новость должна быть легким рерайтом(остальное копируется с новостных источников) Работа долгосрочная, поэтому ищу людей на постоянную основу(!) Выплаты каждую неделю, 2 недели, месяц.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт

    Нужен помощник по выполнению большого объема рерайта. Цена вопроса 1,20 за 1000. Нужно качество. Оставляйте предложения здесь, в личку и аську не писать, свяжусь сама. Всем спасибо за внимание.

    Копирайтинг99 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переписать гид по игре World of Warcr

    Гид - пошаговое прохождение игры. Цель: переписать гид по игре WoW. Текст должен быть уникальным. Гид будет размещен на сайте в открытом доступе для всех клиентов с целью раскрутки сайта (учесть это при выполнении задания). Язык - ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Составление анкоров

    Нужно составлять анкоры. Оплата - 2.5 WMZ за тысячу знаков Важна адекватность анкоров деятельности клиента (правильно поработать с директом, яндексом и текстом сайта клиента) и оперативность. Как составлять анкоры, я опишу.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обзор CMS для создания интернет-магазинов

    Обзор рынка CMS (систем управлени контентом) для создания интернет-магазинов. Показать превосходство системы Shop-Script. Необходимо сделать сравнительный анализ Shop-Script c двумя, наиболее популярными, в настоящее время системами на рынке, а также дать краткую характеристику остальным (5-7 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей на английском

    $1000

    Суть проста,вы выбираете 75 тем,пишите статьи на английском на любую из них,размер статьи 1000 символов,цена за 1 статью 50 рублей.Статьи будут использоваться на блогах и должны быть полностью уникальными,и не должны использоваться вами в будущем. ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нейминг

    $50

    Нужно придумать название для системы управления сайтом для самостоятельного пользования. В быту оно известно как CMS, но нам бы хотелось персонального названия. Название может состоять из любого количества слов, написанно может быть любым языком ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад