Статьи на женский ресурс

Сайт на игровую тематику(компьютерные игры). В день нужно публиковать 2-3 новости. каждая 5 новость должна быть легким рерайтом(остальное копируется с новостных источников) Работа долгосрочная, поэтому ищу людей на постоянную основу(!) Выплаты каждую неделю, 2 недели, месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На женский ресурс нужно по 3 статьи в день www.stringi.com.ua
Желательно уникальные можно переведенные буржуйские
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