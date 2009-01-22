Требуется срочный качественный рерайт текста

$100
КопирайтингЗавершен6 заявок424 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 10-минутная готовая речь для защиты диплома.

Требуется профессионал для того, чтобы в течение часа откорректировать текст, добавить правильные переходы.

Выступление должно проходить интересно и в тесном контакте back to back с комиссией (интересный диалог)

Желаемый результат: максимально читабельный, воспринимаемый, текст без орфографических и СТИЛИСТИЧЕСКИХ (!) ошибок.

Необходимо чтобы результирующий текст произвел фурор для принимающей комиссии.

Бюджет до 75$

Текущий текст выступления в приложении.

Рерайт текста
15 лет назад
dimpro
Media 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва(-5)
Выбранный исполнитель
emeraldy85
Антонина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$70
1 день
Отличная скорость! Качество! Внимательно относиться к клиентам. быстро схватывает суть заказа. Надеюсь на долгое сотрудничество! Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда он-лайн, на все возникающие вопросы дает исчерпывающие ответы. Оплата моментальная. О таком заказчике можно только мечтать! Всем рекомендую!!! И надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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