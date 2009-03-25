Персональный проект для Тихоновой Марины martihon

$55
КопирайтингЗавершен3 заявки166 просмотров
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Добавление рецептов на сайт.

15 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Martihon
Марина 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$55
10 дней
Марина отлично поддерживает "длинные" проекты. В течении нескольких месяцев регулярно добавляла статьи на сайт. Всё по высшему разряду!
Уже далеко не в первый раз выполняю заказы Константина. Очень довольна сотрудничеством со столь замечательным человеком. Костя обладает очень редкими (судя по моим наблюдениям) качествами, которые присущи лишь действительно благородным и благодарным заказчикам - это способностью по достоинству оценить труд фрилансера, способность понять и пойти на встречу человеку и самое главное, Костя помогает поверить в себя и в свои способности. Спасибо Вам Константин!
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