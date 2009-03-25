Персональный проект для Тихоновой Марины martihon

Уже далеко не в первый раз выполняю заказы Константина. Очень довольна сотрудничеством со столь замечательным человеком. Костя обладает очень редкими (судя по моим наблюдениям) качествами, которые присущи лишь действительно благородным и благодарным заказчикам - это способностью по достоинству оценить труд фрилансера, способность понять и пойти на встречу человеку и самое главное, Костя помогает поверить в себя и в свои способности. Спасибо Вам Константин!