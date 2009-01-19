Есть 5 отрывков контрольной работы, их нужно отрерайтить.

Но отрерайтить нужно за часа 2-3, и несложный рерайт, а просто укоротить его. Например, что-то лишнее убрать, чтобы из 4 тыс. символов осталось только 2,5-3 тысячи.

Где-то надо будет писать своим языком, где-то редактировать. Тематика История Экономики.

Пишите сюда, ваши цены за тысячу знаков без пробелов и срок, за которо вы сможете отрерайтить 5 тыс. символов.

Стоимость, важный момент, так как работа простая.

Моя аська 61-19-449