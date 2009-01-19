Приватный проект для Гавриловой Тамары(tomik2003)

Ровняю баланс на WebLancer. Отдаю 1.16 у.е. (Один доллар и шестнадцать центов) прямым платежом. Отзыв оставлю. Нужно придумать название для компании, занимающейся ремонтом квартир. Сайт и домен уже есть. Проверять на занятость не нужно, менять не будем. Нужно ...