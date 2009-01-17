Придумать название портала

$30
КопирайтингЗакрыт26 заявок1009 просмотров
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#1$

Придумать название игрового портала ( игрового сообщества ).

Портал online игр. (Компьютерные игры)

Условия:

1. аббревиатура 3-6 символа (с расшифровкой) пример woh - world of heroes

2. аббревиатура должна читаться

3. аббревиатура должна быть узнаваемой

4. без - (тире)

5. наличие свободного домена в ru зоне.

Ваши идеи в приват.

перечень игр

World of Warcraft

Lineage 2

Warhammer Online

Age of Conan

Aion

Anarchy Online

Auto Assault

City of Heroes

Dark Age of Camelot

Dark and Light

Darkfall

Dungeons and Dragons

Everquest

EverQuest 2

EVE Online

Fallen Earth

Final Fantasy

Gods and Heroes

Guild Wars

Hellgate: London

Lord of the Rings

Matrix Online

Navy Field

Корсары Online

Пираты Онлайн

15 лет назад
IGC
Su 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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