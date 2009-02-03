Требуется наполнение сайта 50-ю статьями.

Уважаемые коллеги,

Имеется заказ на наполнение сайта по «Системам менеджмента качества, сертификации ИСО 9000» www.9001-2001.ru . Необходимо составить порядка 50 статей (методом рерайта), классифицировать их по подразделам и добавить на сайт. Материал подбирается самостоятельно из интернета:

http://yandex.ru/yandsearch?text=системы+менеджмента+качества&stparhome=byes&stpar2=/h1/tm12/s4&stpar4=/s4

http://www.google.ru/search?hl=ru&q=исо+9000&btnG=Поиск+в+Google&lr=&aq=f&oq=

и т.д.

уверен проблем с этим не будет.

Особых требований к статьям нет, оптимальным считается 5000 знаков (+-2000).

Желательно чтобы автор разбирался в данной или схожей тематике. Работа сдается поэтапно (по 2-3 статьи). Особых требований к срокам нет, есть к качеству работы и к цене.

В вашей заявке на участие вам необходимо

1. Четко указать полную стоимость работ и сроки (как этого требует биржа Weblancer)

2. Прислать пробный текст вашего рерайта (одного небольшого абзаца будет более чем достаточно чтобы оценить ваш русский язык) на заданную тему с указанием источника рерайта.