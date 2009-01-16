Надо написать две статьи по автотематике

Необходимо написание рубрикаторов по различным отраслям, преимущественно b2b. Выбирается тематика и согласовывается со мной. Далее делается очень подробный рубрикатор охатывающий практически всю тему. Пример: Спецтехника Раздел Погрузчики, Подразделы вилочные, телескопические, фронтальные; Подр. 2 уровня фирмы производители Все ...
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Надо написать две статьи на сайт http://texkomsound.ru/ с ключами:
Автозвук, установка автозвука, автомобильный звук, автомобильная акустика,
Автомобильная навигация, автонавигатор, Установка автонавигации
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