Имя, торговая марка

Компания Perfekt хочет быть переименованой :) Тот кто придумает подходящее интересное красивое название получит финансовое вознаграждение. Ребята, нужно как можно больше идей и хотелось бы чтобы Вы вложили максимум своего креативного мышления в это задание. Теперь ...