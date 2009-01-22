Контент для форума

Здравствуйте.

Необходимы люди с опытом общения в форумах, для создания новых тем и поддержания общения в старых.

Темы форумов: 1) подкастинг, блогосфера, продвижение, веб-разработка 2) цифровые устройства; музыка, литература.

Приоритет 1-й группе по темам и сообщениям, 2-й - сообщения (но тут на ваше усмотрение).

Копипаст - исключен, только уникальные сообщения от 100 символов. Сообщения содержащие флуд не оплачиваются.

За каждую тему оплата 0.15 WMU

Цена сообщения: 0.10 WMU

В день желательно 30-50 сообщений, первый день после выбора вас исполнителем - 25-30 сообщений.

Оплата после достижения: первый раз 30 сообщений, далее - по 50 сообщений.

Оплата WebMoney (гривны).

Желательно жители с Украины (т.к. на форуме есть конкурсы с призами только для жителей Украины), но не принципиально.

Со своей стороны разрешаю размещать в профиле\подписе ссылки на ваши ресурсы, но без открытой рекламы, реферальных ссылок и пр.

Ответы на Ваши вопросы, инструкции и адрес форума вышлю Вам через личку.

Ваши предложения оставляйте только в проекте, в приват не писать, обращусь к Вам лично.

Спасибо за внимание.