Контент для форума

Необходимо написание рубрикаторов по различным отраслям, преимущественно b2b. Выбирается тематика и согласовывается со мной. Далее делается очень подробный рубрикатор охатывающий практически всю тему. Пример: Спецтехника Раздел Погрузчики, Подразделы вилочные, телескопические, фронтальные; Подр. 2 уровня фирмы производители Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимы люди с опытом общения в форумах, для создания новых тем и поддержания общения в старых.
Темы форумов: 1) подкастинг, блогосфера, продвижение, веб-разработка 2) цифровые устройства; музыка, литература.
Приоритет 1-й группе по темам и сообщениям, 2-й - сообщения (но тут на ваше усмотрение).
Копипаст - исключен, только уникальные сообщения от 100 символов. Сообщения содержащие флуд не оплачиваются.
За каждую тему оплата 0.15 WMU
Цена сообщения: 0.10 WMU
В день желательно 30-50 сообщений, первый день после выбора вас исполнителем - 25-30 сообщений.
Оплата после достижения: первый раз 30 сообщений, далее - по 50 сообщений.
Оплата WebMoney (гривны).
Желательно жители с Украины (т.к. на форуме есть конкурсы с призами только для жителей Украины), но не принципиально.
Со своей стороны разрешаю размещать в профиле\подписе ссылки на ваши ресурсы, но без открытой рекламы, реферальных ссылок и пр.
Ответы на Ваши вопросы, инструкции и адрес форума вышлю Вам через личку.
Ваши предложения оставляйте только в проекте, в приват не писать, обращусь к Вам лично.
Спасибо за внимание.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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