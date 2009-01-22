Контент для форума

$50
КопирайтингЗавершен9 заявок730 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Необходимы люди с опытом общения в форумах, для создания новых тем и поддержания общения в старых.

Темы форумов: 1) подкастинг, блогосфера, продвижение, веб-разработка 2) цифровые устройства; музыка, литература.

Приоритет 1-й группе по темам и сообщениям, 2-й - сообщения (но тут на ваше усмотрение).

Копипаст - исключен, только уникальные сообщения от 100 символов. Сообщения содержащие флуд не оплачиваются.

За каждую тему оплата 0.15 WMU

Цена сообщения: 0.10 WMU

В день желательно 30-50 сообщений, первый день после выбора вас исполнителем - 25-30 сообщений.

Оплата после достижения: первый раз 30 сообщений, далее - по 50 сообщений.

Оплата WebMoney (гривны).

Желательно жители с Украины (т.к. на форуме есть конкурсы с призами только для жителей Украины), но не принципиально.

Со своей стороны разрешаю размещать в профиле\подписе ссылки на ваши ресурсы, но без открытой рекламы, реферальных ссылок и пр.

Ответы на Ваши вопросы, инструкции и адрес форума вышлю Вам через личку.

Ваши предложения оставляйте только в проекте, в приват не писать, обращусь к Вам лично.

Спасибо за внимание.

15 лет назад
M-Topol
Максим 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
nutasy
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
victorianys
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$15
7 дней
Виктор проявляет творческий подход в работе, пишет интересно и увлекательно. Адекватен, задание выполняет качественно. Продолжаю сотрудничество.
Буду рад сотрудничать в дальнейшем
Victorian_Lady
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Алина производит только положительное впечатление. Подходит к работе очень ответственно и грамотно. Четкое, творческое и очень качественное исполнение. В процессе работы, Алина предоставила несколько ценных рекомендаций, а также проявила большую активность в работе с командой. Выполнила поставленные задачи в полном объеме. Рекомендую Алину как прекрасного исполнителя для достижения отличных результатов.
Максим очень грамотно подходит к составлению требований к заказу, объясняет все нюансы так, что в процессе работы у фрилансера вопросы не возникают. Оплачивает работу своевременно, без каких-либо напоминаний. Очень вежливый в общении человек с которым мне понравилось работать. Надеюсь, что мне посчастливиться сотрудничать с Максимом и в будущем.
oksana_kkk
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$1
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hrome
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Оперативное выполнение поставленной задачи.
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