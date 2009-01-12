Опытный фрилансер
Специализируюсь на:
- написании статей;
- написании рефератов и курсовых;
- на баннерах, иконках;
- разработке интернет-магазинов;
- разработке сайтов на Джумла;
- поднятие ТИЦ макс. до 50 единиц;
- создание презентаций в Power Point;
- создание инструменталов и минусов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лого для одного сайта141 просмотр
- Реферат: Этика Канта201 просмотр
- *Искусство*164 просмотра
- Корректировка описания услуг на сайте170 просмотров
- Визитка 3168 просмотров
- Визитка 2124 просмотра
- Визитка 1151 просмотр
- Описание конкурса142 просмотра
- Лого для сайта155 просмотров
- Курсовик - Страхование179 просмотров
- Курсовик - Результативность труда работников управ164 просмотра
- Курсовая на тему *Приватизация*173 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Оперативное выполнение поставленной задачи.
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделано оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Притензий не каких. Всё оперативно. Приятно иметь дело с такими людьми.
$10000
0 баллов
15 лет назад
Обучили человека. Рассказали все ему, объяснили. Потратили на него время. А он, кроме того, что не справился с заданием, так еще все тянул да тянул сроки. Вобщем, не советую никому обращаться к этому человеку, так как он ничего не умеет и скорее всего подведет вас.
Ответный отзыв
Всё сделал. Работодатель, не оценил и не оплатил! Этого ему показалось мало, он еще и отзыв отрицательный и преувеличенный в несколько крат оставил. Так что фрилансеры ОБХОДИТЕ данного заказчика СТОРОНОЙ!
$5
10 баллов
15 лет назад
Великолепно выполнена работа. Создал статью, провел оптимизацию, все как и хотели.
Ответный отзыв
Адекватный работодатель, который ценит своё время и время исполнителя. Хорошо объяснил суть работы. Оплату произвёл быстро. Всё отлично.