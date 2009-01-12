hrome

Алексей Сергеев hrome

 
35 летРоссия/Сургут
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Опытный фрилансер

Специализируюсь на:

- написании статей;

- написании рефератов и курсовых;

- на баннерах, иконках;

- разработке интернет-магазинов;

- разработке сайтов на Джумла;

- поднятие ТИЦ макс. до 50 единиц;

- создание презентаций в Power Point;

- создание инструменталов и минусов.

Написание статейJoomla
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Отзывы заказчиков
M-Topol
Максим 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Контент для форума
Оперативное выполнение поставленной задачи.
ommo
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Небольшая презентация в Power Point-е
Сделано оперативно и качественно.
Отличный работодатель! Притензий не каких. Всё оперативно. Приятно иметь дело с такими людьми.
Ответный отзыв
angelss
Денис 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
$10000
0 баллов
15 лет назад
Серия обложек альбомов для выпускников
Обучили человека. Рассказали все ему, объяснили. Потратили на него время. А он, кроме того, что не справился с заданием, так еще все тянул да тянул сроки. Вобщем, не советую никому обращаться к этому человеку, так как он ничего не умеет и скорее всего подведет вас.
Всё сделал. Работодатель, не оценил и не оплатил! Этого ему показалось мало, он еще и отзыв отрицательный и преувеличенный в несколько крат оставил. Так что фрилансеры ОБХОДИТЕ данного заказчика СТОРОНОЙ!
Ответный отзыв
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Наполнение 1 страницы сайта
Великолепно выполнена работа. Создал статью, провел оптимизацию, все как и хотели.
Адекватный работодатель, который ценит своё время и время исполнителя. Хорошо объяснил суть работы. Оплату произвёл быстро. Всё отлично.
Ответный отзыв