Обучили человека. Рассказали все ему, объяснили. Потратили на него время. А он, кроме того, что не справился с заданием, так еще все тянул да тянул сроки. Вобщем, не советую никому обращаться к этому человеку, так как он ничего не умеет и скорее всего подведет вас.