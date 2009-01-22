Проект для Гонтаренко Ксении (Scorp13)

На работу требуются, люди знающие толк в футболе. Работа состоит в наполнении сайта новостями в копи\паст 0.05 $ за новость с фото, если новость большая то 0.1$ и Копирайт от 0.25$ за новость. Возможность ...
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Написание статей для сайта
- Свадебная фотокнига: что это такое, чем отличается от фотоальбома.
- Фотосъемка корпоративных вечеринок
- Профессиональная съемка детей
- Этикет свадебного фотографа: что снимать, а что нет?
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