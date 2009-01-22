Проект для Гонтаренко Ксении (Scorp13)

$50
КопирайтингЗавершен4 заявки238 просмотров
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Написание статей для сайта

- Свадебная фотокнига: что это такое, чем отличается от фотоальбома.

- Фотосъемка корпоративных вечеринок

- Профессиональная съемка детей

- Этикет свадебного фотографа: что снимать, а что нет?

15 лет назад
rdadabaev
Равшан 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$50
7 дней
Настоящий профессионал своего дела... сказано - сделано. Впервые столкнулся с вопросом написания статей, как чайник много чего нового познал. ))) (это я о себе) Оперативно и на высоте. Огромное спасибо.
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
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