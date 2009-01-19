Рерайтинг 10к.

Требуется написать статью на английском языке на главную страницу автомобильного сайта. Объем около 2000 символов без пробелов (можно больше). В тексте нужно использовать 22 ключевых слова/словосочетаний (в приложении). Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. В ...